Eti Bakır, 9 işletmesindeki su ve karbon ayak izini çıkardı
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Eti Bakır, 9 işletmesindeki su ve karbon ayak izini çıkardı

Eti Bakır, 9 işletmesindeki su ve karbon ayak izini çıkardı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır AŞ, 9 işletmesine ait su ve karbon ayak izini çıkardı.

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır AŞ, 9 işletmesine ait su ve karbon ayak izini çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini tek başına karşılayan Eti Bakır AŞ ekonomiye sunduğu katkıyı, çevreye karşı duyarlı yaklaşımlarıyla da destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, ayak izi çalışmalarının İzmir-Halıköy, Kastamonu-Küre, Samsun, Giresun-Lahanos, Artvin-Murgul, Artvin-Cerattepe, Adıyaman, Siirt-Madenköy, Mardin-Mazıdağı işletmelerini kapsadığını ifade etti.

Sonuçların dünya madencilik ortalamasının altında olduğunu belirten Akbaş, şunları kaydetti:

"Dünya bakır üretimi ortalamalarına baktığımızda 1 ton bakır üretimi için 97 metreküp su kullanıldığını görüyoruz. Bu miktar Eti Bakır tesislerinde 73 metreküp. Yine dünyada bakır işletmelerinin ortalama karbon emisyon oranı üretilen her bir kilogram bakır için 3,7 kilogram karbondioksit civarında. Eti Bakır'da ise bu oran 3,2 kilogram. Bakır üretiminde bir sanayi devi olarak Eti Bakır'ın öncelikli gündem maddelerinin arasında, sürdürülebilirlik bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde tesis bazında yapacağımız çalışmalarla su ve karbon ayak izimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek 5 yıl içinde ayak izimizi yüzde 10 düşürmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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