Ethereum yorum - 8 Mart - Ethereum 2.0'ı mı bekliyorsunuz? ETH Balinaları Toplam Arzın Yaklaşık% 70'ini Tutuyor

ETHEREUM YORUM

Ethereum'un fiyatı Şubat ayındaki zirveden bu yana birkaç yüz dolar düşmüş olsa da, balinalar ikinci en büyük dijital varlığın büyük bölümlerini biriktirmeye devam etti. Son veriler, büyük ETH yatırımcılarının toplam arzın yaklaşık % 70'ine sahip olduğunu ortaya çıkardı - 2017 sonundan bu yana en yüksek seviye.

ETH Balinaları 3 Yılın En Yüksek Seviyesinde

ETH'nin fiyatı yılın başından beri hız treninde. Varlık, boğa koşusu onu önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.450 $ 'ın üzerine çıkarmadan önce 2021'e 720 $' dan girdi.

Sonraki piyasa düzeltmesi, % 35'lik bir geri çekilme ile 1.300 $ 'a sonuçlandı. Bununla birlikte, ETH bir miktar geri kazanıldı ve şu anda 1.700 dolara yaklaşıyor - bu, yıllık% 135'lik bir yatırım getirisi anlamına geliyor.

Bu oldukça değişken fiyat gelişmeleri ve son düşüş, Ethereum balinalarını önemli miktarlarda satın almaktan caydırmadı. 10.000 veya daha fazla ETH'ye sahip olan bu tür adresler, analiz şirketi Santiment'ten gelen verilerle ortaya çıktığı üzere Kasım 2020'den bu yana kademeli olarak artmaktadır .

Sonuç olarak, Ethereum balinaları artık varlığın toplam arzının% 68,6'sına sahip. Santiment'e göre bu, "Kasım 2017'den bu yana balinaların sahip olduğu en yüksek yüzde."

Aynı zamanda, 10 ila 10.000 ETH'ye sahip adresler, Eylül 2017'den bu yana en düşük% 27,8'e düştü.

Daha fazla yükseliş fiyat gelişmesi beklentilerinin yanı sıra, balinaların ETH'ye açlıklarının ardındaki bir başka olası neden, yaklaşan Ethereum 2.0 lansmanı olabilir. PoW'dan PoS'ye geçiş tamamlanmış olmaktan uzak olsa da, yatırımcılar ETH varlıklarını stake etmekten faydalanabilir ve çeşitli platformlarda yakışıklı getirilerin tadını çıkarabilir.

Devasa ETH alımları söz konusu olduğunda, önde gelen dijital varlık yöneticisi Grayscale'in rolünü de keşfetmeye değer. Kurumsal yatırımcılara sayısız kripto para birimini tanıtma imkanı sunan şirket, son birkaç ay içinde Ethereum varlıklarını da önemli ölçüde genişletti.

Gri tonlama Ethereum Trust (Eİmleç) vardı sadece O zamandan beri 2020 yılı sonunda Ethereum AUM'nin $ 2.2 milyar utangaç olsa da, çoklu önemli alımlar sonrasında, miktar vardır yetiştirilen 5 Mart - Cuma itibariyle 4.7 milyar $ için.

Başka bir deyişle, Grayscale'in ETH AUM'u yaklaşık iki ayda iki katından fazla arttı. Kripto varlık yöneticisi , aynı zamanda geçen yıl itibariyle bir SEC raporlama ürünü olan Ethereum Trust için özel yerleştirme hisselerini Ocak 2021'de yeniden başlattı .