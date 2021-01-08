Ethereum nedir? 100 TL kaç ethereum? Kripto para birimleri neler?

Kripto para birimlerinin değerinin her geçen gün yükselmesi nedeniyle tüm kripto para birimleri dikkat çekmeye devam ediyor. Ethereum nedir? 100 TL kaç ethereum? Kripto para birimleri neler? Ethereum ile bitcoin arasındaki fark nedir?

Kripto para birimleri arasında dikkat çeken ethereum değerlenmeye devam ediyor. Bitcoin ile sık sık karşılaştırılan ethereum hakkında merak edilenleri derledik.

ETHEREUM NEDİR?

Blockchain teknolojisine dayanan açık kaynak kodlu platformu olan ethereum, halka açık, zincirleme modeli merkezli hesaplama platformu ve smart contract protokolü özelliğini sağlayan işletim sistemidir. İşlem bazlı durum geçişleri ile Nakamoto consensus protokolünün güncellenmiş bir versiyonunu destekler.

Ethereum ilk olarak Kuzey Amerika Bitcoin Konferansında, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan bir sistemdir. Genel olarak bir alt coin statüsünde görülse de Ethereum esasında blockchain teknolojisinin gelişmesini ve daha fazla alanda kullanılmasını amaçlayan bir yenilikçi bir sistemdir.

Bitcoin gibi, Ethereum da halka açık bir ağdır. İkisi arasında bazı önemli teknik farklılıklar olsa da, not edilmesi gereken en önemli ayrım, Bitcoin ve Ethereum'un amaç ve kabiliyette önemli ölçüde farklı olduklarıdır. Bitcoin, yenilikçi bir ödeme ağı, eşler arası teknolojiyi kullanarak merkezi otorite veya banka olmadan çalışan elektronik para sistemine özel bir Blockchain teknolojisi uygulaması sunar. Bitcoin'de Blockchain teknolojisi dijital paranın (Bitcoin) sahipliğini izlemek için kullanılırken, Ethereum, Blockchain teknolojisini merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi ve çalıştırılması odaklı kullanır.

Ethereum kısaca, güç kaynağı olarak Ether (ETH) kripto para birimini alan bir Kripto İşletim Sistemidir. Amaç Bitcoin'inde bağlı olduğu blockchain sistemi üzerinde kullanıcıların bu sistem üzerinden yeni yazılımları oluşturmasını sağlamaktadır. Ethereum'un kullanıcılara sağladığı bu özgürlük sayesinde bir çok alt coin çıkarılmasına olanak sağlar.

Ethereum sistemi ile amaçlanan, kişisel veriler gibi bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından depolanmasını ve farklı amaçlar için kullanılmasını engellenmesidir. Bugün neredeyse internetten yaptığımız bütün işlemler (alışveriş, banka işlemleri, sosyal medya kullanımımız, internet geçmişimiz vb.) veriler halinde data banklarda kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgilerin hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konusu ise tam bir bilinmezliktir.

Ethereum sistemi ile bu işlemler tamamen dağınık ve anonim bir şekilde bir çok farklı cihaz üzerinde saklanmaktadır. Böylece bu bilgilere erişim imkansız bir hale gelir ve bütün bir interneti merkezsiz bir platforma çevirir.

Bu merkezsiz sisteme dahil olacak yazılımların üretilebilmesi için Ehereum, Ether kripto para birimini bir yönüyle bir yakıt olarak kullanılmasını amaçlar.

ETHEREUM İLE BİTCOİN ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Bitcoin sistemi ile yapabileceğeniz işlemler belli iken, Ethereum sistemi ile çok farklı yazılımlar ile yeni sistemler ve yeni alt coinler üretebilirsiniz.

Bitcoin'de blokların ortalama üretilme süresi 10 dakikadır. Ethereum'da ise her 15 saniyede yeni blok üretiliyor.

Bitcoin madenciliğinde işlemci gücünüze göre kazanç sağlarken, Ethereum madenciliğinde üreticiler arasında denge gözetilmektedir.

KRİPTO PARA BİRİMLERİ NELER?

Bitcoin

Ethereum

Tether

Ripple

Litecoin

Cardano

Polkadot

Bitcoin Cash

Stellar

Chainlink

100 TL KAÇ ETHEREUM NE KADAR?



100 Türk Lirası 0,011 Ether'e eşittir.