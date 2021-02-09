Ethereum düşer mi? Ethereum kaç TL? Ethereum nasıl alınır? 9 Şubat Ethereum (ETH) fiyat analizi

Ethereum fiyatı 1.650 doların üzerinde yükseldi ve 1.777 dolara yakın tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Fiyat şu anda 1.650 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın oldukça üzerinde işlem görüyor.

ETHEREUM DÜŞER Mİ?

Ünlü analist Aayush Jindal'a göre, Ethereum fiyatı hala 1.760 dolar civarında mücadele ediyor, ancak muhtemelen daha da yükselecek.Analiste göre, parite 1.650 dolarlık desteğe düşebilir, ancak 1.800 dolara doğru yükselmeye devam etmesi muhtemel.

Analist: Ethereum Fiyatı 1.800 dolara doğru yükselmeye devam edebilir

1.650 dolarlık direnci temizledikten sonra Ethereum yeni bir artışa başladı. Ethereum fiyatı 1.700 dolarlık direnci bile temizledi, ancak Bitcoin kadar yükselmek için mücadele etti. Artış sırasında, ETH/USD paritesinin saatlik grafiğinde 1.660 dolar civarında dirençle büyük bir düşüş eğilimi çizgisinin üzerinde bir kırılma oldu. Parite 1.710 doların üzerine çıktı ve hatta 1.750 dolarlık direnç bölgesinin üzerine yerleşti.

Ethereum fiyatı, 1,777 dolara yakın tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve şu anda kazançları konsolide ediyor. ETH 1.650 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın oldukça üzerinde işlem görüyor. Anında destek analiste göre, son rallinin %23.6 Fib geri çekilme seviyesine yakın.

Teknik göstergelerle Ethereum fiyatının mevcut görünümü

Saatlik MACD: ETH/USD paritesi için MACD, yükseliş bölgesinde yavaş yavaş ivme kaybediyor.

Saatlik RSI: ETH/USD paritesi için RSI hala 50 seviyesinin oldukça üzerinde.

Ana Destek Seviyesi: 1.650 ABD doları.

Ana Direnç Seviyesi: 1.770 ABD doları.

1 Ethereum (ETH) Kaç TL?

1 ETH güncel olarak 12,371.71 Türk Lirası değerinde.

Ethereum Fiyatı Ne Kadar?

Ethereum şu anda 1,747.55 dolar ve 12,371.71 Türk lirasından işlem görüyor.

Ethereum Nasıl alınır?

Ethereum Türkiye'de hizmet vermekte olan bankalar tarafından satılmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir bankadan ethereum satın alamazsınız. Ethereum satın alabilmekte için kripto para borsalarından birine üye olmanız gerekir. Bu borsalardan herhangi birine üye olduktan sonra, herhangi bir banka hesabınız üzerinden üye olduğunuz bu borsaya para aktarabilir ve bu para ile o borsa üzerinden ethereum satın alabilirsiniz. Türkiye'de bankalar aracılığıyla ethereum satın alınamadığından, ethereum satın almanın tek yolu budur.

Ethereum ve Bitcoin Arasındaki Farklar

Her ne kadar bitcoin ve ethereum birer coin olsa da, bu ikisi arasından belirli farklar vardır. Örneğin ethereumun blok süresi 14-15 saniye iken, bitcoinde bu süre 10 dakikadır. Aynı zamanda Ethereum için işlem ücretleri bitcoin işlem ücretlerinden daha düşüktür. Örneğin 2018'in başında ethereum için işlem ücreti 0.33 dolarken, bitcoin için bu değer yaklaşık 23 dolardır. Ethereum sürekli, yeterince tutarlı olan yeni dijital paralar üretir. Fakat bitcoin madenciliğinde oran her 4 yılda bir yarı yarıya azalmaktadır.

Tüm bunların dışında hem ethereum hem de bitcoin blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Her iki coin için de tüm işlem geçmişi bu blockchain teknolojisi içinde tutulur. Ethereum'un bitcoinde olmayan bir özelliği de, ethereum platformu içerisinde akıllı sözleşmelerin bulunmasıdır. Bu sözleşmeler sayesinde taahhütler ve değer transferleri otomatik bir şekilde gerçekleşir. Bu konu hakkında daha geniş, detaylı ve doğru bilgilere ulaşmak için uzmanlardan destek almak gerekir.