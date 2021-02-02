Ether 1,500 dolar ile yeni rekor düzeyde
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Ether 1,500 dolar ile yeni rekor düzeyde

02.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:49
Ether 1,500 dolar ile yeni rekor düzeyde

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,500 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,500 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Grayscale, Ethereum'a yoğun alımların geldiği Aralık ayında halka açık işlemlere kapatmıştı. Grayscale yeni karar ile, kullanıcılarının halka açık Ethereum Trust hisselerini alıp satmalarına olanak tanıyacak.

Daha önce yapılan açıklamalara göre, Ether 8 Şubat'tan itilaren, finansal türev borsası CME'de işlem görmeye başlayacak. Galaxy Digital açıklamasında, Ether bazlı fonların da bu ay içinde piyasaya süreleceği duyurulmuştu.Gelişmelerle, Ether yüzde 9.12 artışla 1,500 dolara yükselirken, Bitcoin de yüzde 5.23 artışla 34,904.29 dolar ile 35,000 dolar sınırına yükseldi.

Diğer yandan, geçen bir hafta içinde yüzde 50'den fazla yükselen Ripple (XRP), gelen yoğun satışlarla, 24 saatte yüzde 16 düşüşle 0.34 dolara kadar indikten sonra, 0.37 dolara toparlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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