"Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısı yapıldı
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"Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısı yapıldı

'Eternity-2021 Tatbikatı'nın ilk planlama toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 4-8 Ekim'de düzenlenecek "Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısının yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 4-8 Ekim'de düzenlenecek "Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısının yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol Merkez Komutanlığı'nda video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıdan fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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