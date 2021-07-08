"Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 4-8 Ekim'de düzenlenecek "Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısının yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 4-8 Ekim'de düzenlenecek "Eternity-2021 Tatbikatı"nın ilk planlama toplantısının yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol Merkez Komutanlığı'nda video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıdan fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici