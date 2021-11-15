Eternals after credits var mı? Eternals son sahne var mı? Marvel DC filmlerinde credits var mı?

Eternals after credits var mı? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer aldı. Angelia Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Kit Harrington ve daha fazlası gibi yıldızlarla bu yeni film için çok fazla beklenti var. Ve doğal olarak, MCU'nun geleceği hakkında bilgi verecek jenerik sonrası sahneler olup olmadığı konusunda heyecan dorukta.

ETERNALS AFTER CREDITS VAR MI?

Eternals'ın iki jenerik sonrası sahnesi var, bu yüzden fazladan iki sahne görene kadar tüm jeneriği tamamlamanızı öneririz.

ETERNALS ÖZETİ

"The Eternals", insanlığın varoluşundan beri dünyayı koruyan, olağanüstü güçlere sahip bir grup kahramanın hikayesini konu ediyor. Deviantlar'ın artık tarihe karıştığı düşünülmektedir. Ancak insanlığın en eski düşmanı olan Deviantlar, beklenmedik bir şekilde geri döner. Bu durum insanlık için büyük bir tehlike oluşturur. Eternallar, insanlığı bir kez daha kurtarmak için yeniden bir araya gelmek zorunda kalırlar.

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