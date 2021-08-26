Eternal Fire vs AIRLYA maçında AIRLYA ekibi Wallhack mi kullandı?
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Eternal Fire vs AIRLYA maçında AIRLYA ekibi Wallhack mi kullandı?

Eternal Fire vs AIRLYA maçında AIRLYA ekibi Wallhack mi kullandı?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sunucunun ağzını açık bırakan flickler ve sebepsiz yere duvarı izlemelere tepki olarak XANTAREScsgo: "Nice aimlock blyat"

Eternal Fire ve AIRLYA ekibi bugün saat 18: 00'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 skor ile AIRLYA ekibi kazandı.

Karşılaşmanın ardından, henüz birkaç dakika önce İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş, maçın içerisinden bir görüntü paylaştı. Paylaşım dakikalar içinde etkileşim yağmuruna tutuldu ve sert eleştiriler yapıldı.

Bu görüntüye göre Daniel "dan1" Gligorov sebepsiz yere sürekli duvara bakıyor. CS: GO oyuncularının da bileceği gibi bu tarz hareketler anca flash atıldığı zaman kör olmamak için saniyelik olarak yapılır. Fakat dan1 nickli oyuncu sebepsiz yere sürekli duvarı sanki izlermişcesine duvara bakıyor.

Bu görüntülere ek olarak yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Videoda da görüldüğü üzere dan1 nickli oyuncu Ak47 ile sunucunun bile ağzının açık kaldığı flickler atıyor. Daha sonra temsilcimiz Eternal Fire takımından XANTARES karşının hile kullandığını anlayıp sohbete "Nice aimlock blyat"(güzel aimlock ***) yazıyor.

XANTARES'in tweetinden sonra ESL bu maç hakkında ne gibi bir inceleme yapar veya ne gibi bir aksiyon alır bilmiyoruz ama bu tarz bir olayın kesinlikle kabullenilmemesi gerekiyor. Olay hakkında bir gelişme olursa haberi güncelleyeceğiz.

Güncelleme: XANTARES biraz önce "Buneeee olum nasıl bu mapi yendik biz dıdıdusjshshs" başlığı ile oyun içinden bir görüntü daha paylaştı.

Kaynak: Playerbros

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