Eternal Fire takımı REPUBLEAGUE TIPOS Sezon 2 Turnasında yer alacak
Eternal Fire takımı ilk uluslararası turnuvasına çıkıyor!
REPUBLEAGUE, yaklaşık 2 ay sürecek olan ve 120.000$'a yakın ödül havuzuna sahip turnuvayı duyurdu.
Turnuvanın 2. Sezonu 16 takımdan toplam 28 takıma çıkarılacak, bazıları GSL grup aşamasında yarışmaya başlayacak, diğerleri ise doğrudan playofflara davet edilecek. Entropiq, ENCE, yakın zamanda açıklanan Türk süper takımı Eternal Fire ve MIBR gibi tanınmış isimlerin yer aldığı liste ile grup aşaması katılımcıları açıklandı. Avrupa ve Çek Cumh./Slovakya bölgelerinden gelecek 2 takım ile birlikte 16 takım olarak grup aşaması başlayacak.
Grup Aşaması Takımları
Playoff Takımları
Geçtiğimiz gün bünyesinde CS: GO süperstarlarını barındıran Eternal Fire takımı espor dünyasına giriş yapmıştı. XANTARES, woxic, Calyx, ISSAA ve imoRR'un bulunduğu Eternal Fire takımı bu turnuva ile uluslararasındaki ilk turnuvasına çıkıyor.
Eternal Fire Takımı
İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş
Özgür "woxic" Eker
Buğra "Calyx" Arkın
Issa "ISSAA" Murad
Ömer "imoRR" Karataş
Turnuvanın maçları 20 Eylül 2021 ve 20 Kasım 2021 tarihleri arasında oynanacak. Turnuva hakkında daha detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Playerbros