Eternal Fire takımı REPUBLEAGUE TIPOS Sezon 2 Turnasında yer alacak
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Eternal Fire takımı REPUBLEAGUE TIPOS Sezon 2 Turnasında yer alacak

Eternal Fire takımı REPUBLEAGUE TIPOS Sezon 2 Turnasında yer alacak
Playerbros - Haberler | Gamegar

Eternal Fire takımı ilk uluslararası turnuvasına çıkıyor!

REPUBLEAGUE, yaklaşık 2 ay sürecek olan ve 120.000$'a yakın ödül havuzuna sahip turnuvayı duyurdu.

Turnuvanın 2. Sezonu 16 takımdan toplam 28 takıma çıkarılacak, bazıları GSL grup aşamasında yarışmaya başlayacak, diğerleri ise doğrudan playofflara davet edilecek. Entropiq, ENCE, yakın zamanda açıklanan Türk süper takımı Eternal Fire ve MIBR gibi tanınmış isimlerin yer aldığı liste ile grup aşaması katılımcıları açıklandı. Avrupa ve Çek Cumh./Slovakya bölgelerinden gelecek 2 takım ile birlikte 16 takım olarak grup aşaması başlayacak.

Grup Aşaması Takımları

Playoff Takımları

Geçtiğimiz gün bünyesinde CS: GO süperstarlarını barındıran Eternal Fire takımı espor dünyasına giriş yapmıştı. XANTARES, woxic, Calyx, ISSAA ve imoRR'un bulunduğu Eternal Fire takımı bu turnuva ile uluslararasındaki ilk turnuvasına çıkıyor.

Eternal Fire Takımı

İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş

Özgür "woxic" Eker

Buğra "Calyx" Arkın

Issa "ISSAA" Murad

Ömer "imoRR" Karataş

Turnuvanın maçları 20 Eylül 2021 ve 20 Kasım 2021 tarihleri arasında oynanacak. Turnuva hakkında daha detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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