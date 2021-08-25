Eternal Fire takımı Funspark EU S3'a doğru ilerlemek için AIRLYA ile karşı karşıya geliyor
Temsilcimiz bugün saat 18: 00'da AIRLYA takımı ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce birkaç istatistiği sizinle paylaşıyoruz.
Eternal Fire ekibi bugün saat 18: 00'da Eternal Fire'ın resmi Twitch hesabından yayınlanacak olan AIRLYA takımıyla olan karşılaşmasına çıkacak.
Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 3 Kapalı Elemeler'inin son 16'ya kalan takımları ile oynanacak karşılaşmalar bugün 18: 00'da başlıyor. Temsilcimiz Eternal Fire ile AIRLYA takımının maç öncesi birkaç istatistiğini sizlerle paylaşalım:
Eternal Fire
XANTARES
woxic
Calyx
ISSAA
imoRR
AIRLYA
stYleEeZ
dan1
kyxsan
aidKIT
Cryveng
Harita İstatistikleri
AIRLYA takımının en iyi oynadığı haritalar %71 ile Inferno ve %40 ile Mirage olurken, temsilcimiz Dust2 ve Inferno haritalarında toplam 7 maçta hiç mağlubiyet almadı.
Takımların son dört maçları ise şu şekilde oldu:
İki takım bugün son 8'e kalmak için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın galibi bir üst tura yükselecek ve MAD Lions vs AGF ekiplerinin kazananı ile eşleşecek.
Karşılaşma bugün saat 18: 00'da canlı yayınlanacak.
Kaynak: Playerbros