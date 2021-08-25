Eternal Fire takımı Funspark EU S3'a doğru ilerlemek için AIRLYA ile karşı karşıya geliyor

Temsilcimiz bugün saat 18: 00'da AIRLYA takımı ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce birkaç istatistiği sizinle paylaşıyoruz.

Eternal Fire ekibi bugün saat 18: 00'da Eternal Fire'ın resmi Twitch hesabından yayınlanacak olan AIRLYA takımıyla olan karşılaşmasına çıkacak.

Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 3 Kapalı Elemeler'inin son 16'ya kalan takımları ile oynanacak karşılaşmalar bugün 18: 00'da başlıyor. Temsilcimiz Eternal Fire ile AIRLYA takımının maç öncesi birkaç istatistiğini sizlerle paylaşalım:

Eternal Fire

XANTARES

woxic

Calyx

ISSAA

imoRR

AIRLYA

stYleEeZ

dan1

kyxsan

aidKIT

Cryveng

Harita İstatistikleri

AIRLYA takımının en iyi oynadığı haritalar %71 ile Inferno ve %40 ile Mirage olurken, temsilcimiz Dust2 ve Inferno haritalarında toplam 7 maçta hiç mağlubiyet almadı.

Takımların son dört maçları ise şu şekilde oldu:

İki takım bugün son 8'e kalmak için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın galibi bir üst tura yükselecek ve MAD Lions vs AGF ekiplerinin kazananı ile eşleşecek.

Karşılaşma bugün saat 18: 00'da canlı yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros