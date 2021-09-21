Eternal Fire Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasında Entropiq ekibi ile karşılaşacak!

Dün 1 -0 geriye düştüğü Spirit sersini 2-1 kazanan Eternal Fire Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasında bugün Entropiq ekibi ile karşılaşacak. BO3 formatında oynanacak seri saat 14.00'te başlayacak ve kazanan adını yarı finale yazdırmış olacak!

Başarılı Türk temsilcimiz turnuvanın ilk maçlarında Infinite ekibini 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırmış ve B8 ekibinin rakibi olmuştu. Bir sonraki turda da B8 ekibini 2-0 yenen Eternal Fire adını bir üst tura yazdırmayı başardı ve Team Spirit'in rakibi oldu. Dün oynanan Spirit maçını da 2-1 kazanan tecrübeli takım bugün Entropiq ekibi ile karşılaşacak!

Temsilcimizi desteklemek ve izlemek istiyorsanız burayatıklayarak canlı yayınlara gidebilirsiniz! Turnuvanın birincisi $16,000 para ödülünü evine götürecek!

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