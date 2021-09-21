Eternal Fire Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasında Spirit ekibi ile karşılaşacak! - Haberler
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Eternal Fire Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasında Spirit ekibi ile karşılaşacak!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Eternal Fire Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasında Spirit ekibi ile karşılaşacak!

Eternal Fire'ın Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasındaki maçı başlıyor!

Turnuvanın son düzlüğüne girerken dakikalar sonra Eternal Fire Malta Vibes Knockout Series 2 turnuvasında Spirit ekibi ile mücadele edecek. Tecrübeli takım yapılacak olan turnuva serisinin haberini taraftarlarına böyle verdi!

Başarılı Türk temsilcimiz turnuvanın ilk maçlarında Infinite ekibini 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırmış ve B8 ekibinin rakibi olmuştu. Bir önceki turda da B8 ekibini 2-0 yenen Eternal Fire adını bir üst tura yazdırmayı başardı ve Team Spirit'in rakibi oldu.

Temsilcimizi desteklemek ve izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak canlı yayınlara gidebilirsiniz! Turnuvanın birincisi $16,000 para ödülünü evine götürecek.

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