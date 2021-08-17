Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!
ESA Supremes turnuvası bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlangıç yapıyor. Turkish Dream Team - fastPay Wildcats mücadelesine saatler kaldı!
Tüm CS: GO severlerin merakla beklediği Turkish Dream Team, resmi adıyla Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor.
ESA Esports tarafından düzenlenen ESA Supremes, bugün başlangıç yapıyor. Birbirinden güçlü 8 CS: GO takımının mücadele edeceği turnuvada yer alan takımlar ise şu şekilde:
- Brosskiez
- fastPay Wildcats
- Şahangiller Espor
- Sivasspor Espor
- Eternal Fire
- OtherSide Esports
- Sangal Esports
- Thunderbolts Gaming
Eternal Fire'ın bu turnuvadaki ilk rakibi ise fastPay Wildcats. Turnuvanın sunumu ise hepimizin tanımış olduğu Özgür "root" Alagül tarafından saat 18.00'de twitch.tv/eternalfiregg kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Playerbros ekibi olarak turnuvada yer alacak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!
Kaynak: Playerbros