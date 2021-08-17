Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!

Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

ESA Supremes turnuvası bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlangıç yapıyor. Turkish Dream Team - fastPay Wildcats mücadelesine saatler kaldı!

Tüm CS: GO severlerin merakla beklediği Turkish Dream Team, resmi adıyla Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor.

ESA Esports tarafından düzenlenen ESA Supremes, bugün başlangıç yapıyor. Birbirinden güçlü 8 CS: GO takımının mücadele edeceği turnuvada yer alan takımlar ise şu şekilde:

  • Brosskiez
  • fastPay Wildcats
  • Şahangiller Espor
  • Sivasspor Espor
  • Eternal Fire
  • OtherSide Esports
  • Sangal Esports
  • Thunderbolts Gaming

Eternal Fire'ın bu turnuvadaki ilk rakibi ise fastPay Wildcats. Turnuvanın sunumu ise hepimizin tanımış olduğu Özgür "root" Alagül tarafından saat 18.00'de twitch.tv/eternalfiregg kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvada yer alacak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Merve Çoban Alex Teixeira Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 17:31:30. #1.15#

title