Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!

ESA Supremes turnuvası bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlangıç yapıyor. Turkish Dream Team - fastPay Wildcats mücadelesine saatler kaldı!

Tüm CS: GO severlerin merakla beklediği Turkish Dream Team, resmi adıyla Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor.

ESA Esports tarafından düzenlenen ESA Supremes, bugün başlangıç yapıyor. Birbirinden güçlü 8 CS: GO takımının mücadele edeceği turnuvada yer alan takımlar ise şu şekilde:

Brosskiez

fastPay Wildcats

Şahangiller Espor

Sivasspor Espor

Eternal Fire

OtherSide Esports

Sangal Esports

Thunderbolts Gaming

Eternal Fire'ın bu turnuvadaki ilk rakibi ise fastPay Wildcats. Turnuvanın sunumu ise hepimizin tanımış olduğu Özgür "root" Alagül tarafından saat 18.00'de twitch.tv/eternalfiregg kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvada yer alacak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros