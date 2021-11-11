Eternal Fire Dünya sıralamasında 7. sırada olan Virtus Pro ekibini devirdi!

Turkish Dream Team olarak da bilinen Eternal Fire Dünya sırlamasında 7. sırada olan Virtus Pro ekibini 2-1'lik bir skor ile ezdi geçti. Tecrübeli CS: GO takımı bu zafer ile REPUBLEAGUE TIPOS Sezon 2 turnuvasında Çeyrek Finale yükseldi.

Eternal Fire Dünya'ya meydan okuyor!

Temsilcimiz Inferno haritasında 19-16'lık skor ile galip gelirken Overpass haritasında 13-16'lık skor ile seride beraber kaldı. Her şey son maça yani Dust2 haritasına bakıyordu. Gerek performans gerekse takım olarak inanılmaz bir oyun ile Dust2 haritasını 16-14 yenen temsilcimiz adını çeyrek finale yazdırdı!

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