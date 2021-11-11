Eternal Fire Dünya sıralamasında 7. sırada olan Virtus Pro ekibini devirdi!
Eternal Fire Dünya sıralamasında 7. sırada olan Virtus Pro ekibini ezdi geçti!
Turkish Dream Team olarak da bilinen Eternal Fire Dünya sırlamasında 7. sırada olan Virtus Pro ekibini 2-1'lik bir skor ile ezdi geçti. Tecrübeli CS: GO takımı bu zafer ile REPUBLEAGUE TIPOS Sezon 2 turnuvasında Çeyrek Finale yükseldi.
Eternal Fire Dünya'ya meydan okuyor!
Temsilcimiz Inferno haritasında 19-16'lık skor ile galip gelirken Overpass haritasında 13-16'lık skor ile seride beraber kaldı. Her şey son maça yani Dust2 haritasına bakıyordu. Gerek performans gerekse takım olarak inanılmaz bir oyun ile Dust2 haritasını 16-14 yenen temsilcimiz adını çeyrek finale yazdırdı!
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