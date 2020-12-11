Etek kombinlerinde tesettür giyim incelikleri

Her yıl değişen trendleri takip etmek isteyenlerin yanı sıra klasikleşmiş ve mutlaka dolaplarda yer alması gereken parçalar vardır. Etekler, tesettür giyim için bu parçalardan biridir; tabi hangi modeli seçtiğinize göre değişir. Tesettür giyim kombinlerinde etek kombinleri örnekleri... Tesettür etek nasıl kombinlenir? Etek modelleri..

Tesettür giyim dünyasında geniş renk skalası, birbirinden farklı modeller ve desenler yer alıyor. Kendinize en uygun modeli seçmek ilk aşama olsa da trendleri takip etmek isteyenler için tesettür etek modelleri ve kombinleri hakkında önemli noktaları derledik.

TESETTÜR ETEK MODELLERİ

Pilili etek, kloş etek, asimetrik etek, çan etek, bürümcük etek gibi modeller tesettür giyimde en çok tercih edilen tasarımlar arasında yer alır. Bu tasarımları kombinlemek hem çok daha kolay hem de rahat hareket imkanı sunmaktadır. Model seçimi yaparken, belinize ve kalçanıza tam oturması sayesinde günlük hayatınızda şık ve rahat olmayı sağlayabilirsiniz.

Tesettür etek modellerinde günlük stilin yanı sıra şık stilde de bu modelleri kullanabilirsiniz; buna ek olarak listede kalem etek de yer alıyor. Maxi boy olarak kullanılan tasarımları, midi boy olarak tercih edip eteğe uygun uzun çizme giymek de oldukça moda! Kış günlerinde tercih edilen bu kombin ise oldukça rağbet görüyor.

TESETTÜR GİYİM ETEK KOMBİNLERİ

Kış aylarında tercih edilen kloş etek kazak kombinlerine bu yıl, süveter de eklendi. Bu tarzın tamamlayıcısı olan uzun kabanlar ve atkılar da çok seviliyor. Tonsürton veya monokrom olarak tercih edilecek bu kombinler gün içinde sizleri gerçekten ön plana çıkaracak. Tesettür giyime çok uygun olan etek kombinleri pek çok seçeneğe de sahiptir.

2019 kışının modası olan deri etek kombinlerine bu yılda da devam ediliyor. Deri etek, bol olduğu sürece tesettür giyim için çok uygun bir üründür. Deri etek ile Qras kadınlarının da tercih ettiği ofis şıklığında bir gün geçirebilirsiniz. Üzerine triko tercih edebileceğiniz gibi salaş kazaklar da tercih edilebilir. Deri etek neredeyse her kumaştan parça ile kombinlenebilir.