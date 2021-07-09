Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı

Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, tanınmamak için başlarına eşarp bağlayıp etek giyerek kendilerine kadın görünümü veren hırsızlık şüphelilerinden E.C.D. (23) yakalandı, diğeri ise aranıyor.

OSMANİYE'de, tanınmamak için başlarına eşarp bağlayıp etek giyerek kendilerine kadın görünümü veren hırsızlık şüphelilerinden E.C.D. (23) yakalandı, diğeri ise aranıyor.

Yedi Ocak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişine bırakılan motosiklet, 24 Haziran'da çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin tanınmamak için etek giyip, başlarına eşarp bağlayarak kendilerine kadın izlenimi veren E.C.D. (23) ve A.S. (24) olduklarını tespit etti. Şüphelilerden E.C.D. yapılan takip sonucu Dervişiye köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Diğer şüphelinin yakalaması için çalışmaların devam etiği bildirildi.


Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı
Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Salih Uçan Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Etek giyip, başına eşarp bağlayan erkek hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:43:30. #1.15#

title