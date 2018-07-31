Etek" Giyerek Hırsızlık Yaptıkları İddia Edilen 4 Çocuk Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kendilerini kamufle etmek için "etek" giyip, yüzlerini gizleyen 4 çocuk, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım Sanayi Sitesi İstiklal Mahallesi 54. Sokak'ta otomobil tamircisi Ramazan Demirtaş, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kepenk ve kilidinin kırıldığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, etek giyip yüzlerini gizlemeye çalışmalarına rağmen şüphelilerin kimliğinin H.D. (17), E.D. (17), Ö.B. (14) ve F.B. (17) olduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlıların 56. Sokak'ta bir büfeye girerek 26 paket sigara çaldıktan sonra kaçtıklarını da belirledi.

Yakalanan zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.B. savcılıktan, diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Demirtaş'ın iş yerine girdikleri ve içerideki anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.