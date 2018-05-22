Eteğine Basılan Rus Manken Kırmızı Halıda İç Çamaşırı ile Kaldı
Rus manken Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı geçidi sırasında eteğine basılması sonucu podyumda iç çamaşırı ile kaldı. Kimileri olayı reklam olarak yorumladı.
Rus büyük beden mankeni Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali'ne davetli olarak katıldı. Rybakova kırmızı halıda kameralara poz vermek için yürürken, sahnedeki bir başka davetlinin eteğinin ucuna basması sonucu neye uğradığını şaşırdı.
"REKLAM" YORUMU YAPANLAR OLDU
Bir anda iç çamaşırları ile kalan ve şaşkına dönen mankenin imdadına yine eteğine basan kişi yetişti. Yerden aldığı kıyafeti Rybakova'nın üstüne örten adam hatasını telafi etmeye çalıştı. Kimi yorumcular olayı, reklam amacıyla yapılmış bilinçli bir kaza olarak değerlendirdi.
YORUMLAR (19)
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basıt reklam ... adamda terzısı sankı hemen de nası dolayıp belıne cıtcıtı taktı ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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harbiden senaryo oldugu beliCevap Yaz Yayından Kaldır
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reklama benziyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ahlaksız dizi istemiyoruz tvlerde. O bunun kızına, bu onun karısına, biri diğerinin anasına. Türk milletini ahlaken yobazlaştırıyorlar. Böyle şeyler sıradanlaştırılıyor. Sonra taciz tecavüz vakıası çoğalınca İDAMMMMMMM diye bağırıyorsunuz. Önce tvlerdeki ahlaksız filmleri kaldırın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yardım eden birader adam gibi adamCevap Yaz Yayından Kaldır