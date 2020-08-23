ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: "Ayçiçeği lisanslı depoculuk sistemine dahil oldu" Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ayçiçeğinin lisanslı depoculuk sistemine dahil olduğunu bildirdi.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ayçiçeğinin lisanslı depoculuk sistemine dahil olduğunu bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinin de lisanslı depoya teslim edildikten sonra, lisanslı depoculuk sistemine ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Depo kapasitesini artırarak 60 bin tona çıkardıklarını aktaran Öztürk, "Ayçiçeğini de sisteme ilave edebilmek için Ticaret Bakanlığı'na başvurumuzu yapmıştık. Referans Yetkili Sınıflandırıcı olan TMO Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından denetimler yapıldı. Gerekli ekipmanların tedariki ve kalibrasyonları tamamlandı. 25 Ağustos Salı gününden itibaren, üyelerimiz ve üreticilerimiz ayçiçeği ürünlerini lisanslı depoya teslim ettikten sonra Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden alım, satım yapabilirler. Ayçiçeği lisanslı depoculuk sistemine dahil oldu" ifadelerini kullandı.

Buğday gibi ayçiçeğinde de veriminin düşük olması nedeniyle buruk bir hasat sezonu yaşandığını savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Maalesef ilimizde hem buğdayda hem de ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle tahminlerimizin üzerinde verim kayıpları oldu. Ürünlerin kalitesi ve borsamızda oluşan fiyatlar tatmin edici seviyelerde oluşmasına rağmen, verim düşüklüğü nedeniyle oluşan maddi kayıpları karşılaması mümkün değil. Bu koşullarda gerek kamuya gerekse özel sektöre olan borçların ödenmesinde aksaklıklar yaşanacaktır. Acil olarak üreticinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var. Diğer taraftan yaşanan kuraklık bölgemizdeki su kaynaklarının etkin şekilde kullanılması ve korunmasının önemini tekrar ortaya çıkarmıştır. Su ve enerjinin dünyadaki stratejik önemi giderek artacaktır. Bölgemizdeki barajların sulama altyapı yatırımlarının tamamlanması ve yer altı sulama sistemlerinin tesis edilmesi ile Edirne'nin kuzeyine hizmet verecek barajın yapılması hususları sektörün gündeminde yer almalıdır."

Kaynak: AA