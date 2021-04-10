ETB'nin '3 yılda değişen ve gelişen borsa' tanıtım videosu yayınlandı
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ETB'nin '3 yılda değişen ve gelişen borsa' tanıtım videosu yayınlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ETB'nin '3 yılda değişen ve gelişen borsa' tanıtım videosu yayınlandı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından hazırlanan "3 Yılda Değişen ve Gelişen Borsa" tanıtım videosunda, 2018 yılında yapılan seçimlerde göreve gelen yeni Yönetim Kurulunun 2021 yılına kadar olan 3 yıllık çalışma, faaliyet ve aktivitelerine yer verildi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından hazırlanan "3 Yılda Değişen ve Gelişen Borsa" tanıtım videosunda, 2018 yılında yapılan seçimlerde göreve gelen yeni Yönetim Kurulunun 2021 yılına kadar olan 3 yıllık çalışma, faaliyet ve aktivitelerine yer verildi.

Üyeler başta olmak üzere, ilimiz ve bölgemiz adına Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından yapılan toplantı, proje, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler ile ulusal ve uluslararası fuarlarda yapılan çalışmalara ilişkin detaylara yer verilen tanıtım videosunda, 2018 yılı Nisan ayında göreve gelen Hakan Oral başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunun, dur durak bilmeden, gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden yapılan çalışma ve faaliyetlerini üyelerinin hizmetine sundu.

Yaklaşık 12 dakikadan oluşan ve üyelerden ve kamuoyundan tam not alan "3 Yılda Değişen ve Gelişen Borsa" tanıtım videosunun ana temasını, üyelerin sorun, sıkıntı ve taleplerinin çözümü noktasında gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere Bakanlıklar, Kamu kurum ve Kuruluşları ile çeşitli meslek komiteleri ile yapılan toplantı, faaliyet ve aktiviteler oluşturuyor.

Hazırlanarak kamuoyu ve üyelerle paylaşılan "3 Yılda Değişen ve Gelişen Borsa" tanıtım videosunun giriş kısmında "1 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçim ile görev başına geldiğimiz Erzurum Ticaret Borsasında, almış olduğumuz mali ve idari kararlarımızı adil ve şeffaf yönetim ilkemiz gereği üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duymaktayız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan " 3 Yılda Değişen ve Gelişen Borsa" tanıtım videosuna, Erzurum Ticaret Borsası'nın sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebileceği açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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