ETB ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, projenin protokolü ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci tarafından imzalandı.

Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin borsa üyelerine ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Üyelerin, sattıkları malın bedelini alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacak, 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor."

Öztürk, oda ve borsaların tüm üyelerinin Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabileceklerini belirtti.

Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci de "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünüyle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kurarak, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı