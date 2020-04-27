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Edirne, Güncel, Haber

ETB'de salon satışları devam ediyor

Edirne Ticaret Borsası (ETB) hububat ve yağlı tohumlar, canlı hayvan ve süpürge teli tesislerinde salon satışları devam ettiği bildirildi.

27.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:54
ETB'de salon satışları devam ediyor

Edirne Ticaret Borsası (ETB) hububat ve yağlı tohumlar, canlı hayvan ve süpürge teli tesislerinde salon satışları devam ettiği bildirildi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ticari hayatın kontrollü olarak devam etmesinin halkın gıda ihtiyaçlarının sıkıntıya sebep olmadan karşılanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Tesislerde korona salgınının ilk günlerinden itibaren sıkı tedbirler aldıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığının korunması amacıyla aldığımız tedbirlerle, üyelerimizi ve üreticilerimizin sağlıklı ortamlarda bir araya getirerek ticari hayatın devam etmesi için çalışıyoruz. İlk günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Tüm tesislerimize girişlerde üye, üretici ve personelimizin ateş ölçümlerini yapıyoruz.

Tesislere gelen tüm üye ve üreticilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üyelerimizin satış salonundaki yerleşim planlarını sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn ettik. Valiliğimiz tarafından açıklanan tedbirleri de uyguluyoruz. Şükürler olsun bugüne kadar herhangi bir vakayla karşılaşmadık. Bu vesileyle tüm uygulamalara hassasiyetle iştirak eden üyelerimize ve üreticilerimize tekrar teşekkür ediyorum."

Üyeleri için siperlikli maske dağıtacaklarını vurgulayan Öztürk, ayrıca fedakar sağlık çalışanları için 200 siperlikli maskeyi 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü'ye teslim ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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