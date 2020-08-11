ETB Başkanı Öztürk: Türkiye-Bulgaristan ekonomik ilişkileri stratejik öneme sahip Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğunu söyledi.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye-Avrupa Birliği İş Diyaloğu Hibe Programı kapsamında ETB ve Bulgaristan'ın Yambol Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hayata geçirilen "Bilgi Güçtür" projesinin kapanış toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın iki dost ülke olduğunu, ekonomik iş birlikleriyle iki ülke vatandaşlarının refah seviyesini daha ileriye götürmeyi istediklerini ifade etti.

Türk şirketlerinin Bulgaristan'da büyük yatırımlar yaptığını dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"İkili ticaretteki artış oldukça memnuniyet ve ümit verici. Bizler her şeyden önce komşuyuz. Komşuluk kültürü her iki ülke için de çok önemli. Odalar ve borsalar olarak aramızdaki iletişimin daha da geliştirilmesi adına bu projelere önem verilmesinin gerekliliğine inanıyorum.

Yaptığımız projeyle bunun uygulamada da böyle olduğunu memnuniyetle görüyorum. Birlikte daha büyük projelere imza atacağımıza ve dostluğumuzun daimi olacağına inanıyorum."

Projenin Avrupa Birliği üyesi odalarla yeni iş alanları oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Öztürk, proje kapsamında eğitim etkinlikleri düzenlendiğini kaydetti.

"Ticari ilişkiler artacak"

Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoycho Stoychev de Türk ve Bulgar ilişkilerinin üst düzeyde seyrettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının bitmesinin ardından ticari ilişkilerin daha da büyüyeceğini ifade eden Stoychev, "Her iki ülkede de güçlü ilişkiler istenecek, çünkü krizin getirdiği birtakım şeylerin aşılması gerekecek. Bu proje sayesinde hem Türkiye'den hem Bulgaristan'dan hem de Avrupa Birliği'nden yüzlerce insanı bir araya getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA