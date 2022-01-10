ETB Başkanı Öztürk: "Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü camiamız adına içtenlikle kutlarız"

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, basının insan haklarının ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk yayımladığı mesajda, basının aydınlatıcı, iyi ve doğruyu tarafsızca gösteren, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu ve basın kuruluşlarının siyasi, ekonomik, kültürel değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde çok önemli misyonları olan kurumlar olduklarını kaydetti. Kentte görev yapan gazetecilerin başarıyla işlerini yaptığına işaret eden Öztürk, "Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. Şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz bu görevi başarıyla sürdürmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü camiamız adına içtenlikle kutlarız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet