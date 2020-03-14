ETB Başkanı Oral " Fahiş fiyata ürün satanları ilgili mercilere bildirin"
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Koronavirüs, Erzurum, Güncel

ETB Başkanı Oral " Fahiş fiyata ürün satanları ilgili mercilere bildirin"

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske, dezenfektan, kolonya ve gıda maddeleri gibi ürünleri fahiş fiyata satanların ilgili birimlere şikayet edilmesini istedi.

14.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:34
ETB Başkanı Oral 'Fahiş fiyata ürün satanları ilgili mercilere bildirin

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske, dezenfektan, kolonya ve gıda maddeleri gibi ürünleri fahiş fiyata satanların ilgili birimlere şikayet edilmesini istedi.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle halkın ihtiyacını fırsat olarak görerek fiyatların yükseltilmesinin de kanunen suç olduğunu vurguladı.


Başkan Oral, Koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle maske, dezenfektan, kolonya ve gıda maddesi gibi ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarının spekülatif noktaya ulaştığını belirterek, "Vatandaşlar virüs fırsatçılığı yapanlara karşı gerekli önlemleri alarak ilgili yerlere şikayette bulunmalıdır. Erzurum Ticaret Borsası olarak da fahiş fiyat ile ürün satan ve yapılan ihbar ile gerçekçiliği ortaya çıkan firmalar için disiplin mekanizmamızı harekete geçirmiş bulunmaktayız. Bu anlamda hiç kimsenin salgını fırsata çevirmesine müsaade etmeyeceğimizi, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Oral, (Covid -19) salgını ile ortaya çıkan ve özellikle sosyal medya aracılığı ile vatandaşın paniklemesine neden olan paylaşımlara da itibar edilmemesini ve yetkili merciler tarafından açıklanmayan hiçbir ifadeye de inanılmamasını istedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Manşet

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