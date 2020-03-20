Etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı. Kaynak: Dunya.com