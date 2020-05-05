Eta Aquarids Meteor Yağmuru Türkiye'den de Gözlenebilecek
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Eta Aquarids Meteor Yağmuru Türkiye'den de Gözlenebilecek

Eta Aquarids Meteor Yağmuru Türkiye'den de Gözlenebilecek
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Halley kuyruklu yıldızından ayrılmış göktaşlarının oluşturduğu Eta Aquarids meteor yağmuru 05 Mayıs ve 06 Mayıs tarihlerinde gökyüzünü renklendirecek.

Halley kuyruklu yıldızından ayrılmış göktaşlarının oluşturduğu Eta Aquarids meteor yağmuru 05 Mayıs ve 06 Mayıs tarihlerinde gökyüzünü renklendirecek. Türkiye'den de izlenebilecek olan meteor yağmuru için bu yılın en iyi gözlenebilen meteor yağmuru olabileceği söyleniyor.

Her yıl bu zamanlarda dünyamız, Halley kuyruklu yıldızından ayrılan göktaşlarından geçiyor. Atmosfere çarptıkça ısınan toz ve kaya parçaları dünya üzerinden gözle görülebilen ateş toplarına dönüşüyor. Bu yıl Eta Aquarids meteor yağmurunun SuperMoon'dan hemen önce olmasından dolayı oldukça net bir şekilde gözlenebileceği söyleniyor.

SuperMoon, dolunay evresinde olan ayın, dünyaya en yakın olduğu ve en büyük göründüğü zaman. Bu dönemde ay ışığı oldukça yoğun bir şekilde hissedilebiliyor. Ayın parlaklığı meteor yağmurlarının gözlenmesini zorlaştırıyor. Bu yıl SuperMoon'dan hemen önce oluşacak olan meteor yağmuru, ayın ışığından etkilenmeden rahatlıkla gözlenebilecek gibi görünüyor.

Eta Aquarids Meteor Yağmuru Bu yıl Gökyüzünü Renklendirecek

Gökbilimci Dr. Tony Phillips, ayın dünyadan en parlak olarak görülebildiği SuperMoon evresinin, meteor yağmurlarının izlenmesini saatte 40 meteordan 10-15 meteora kadar düşürdüğünü belirtiyor. Saatte 10-15 meteor gözlenmesiyle bile keyifli bir meteor yağmuru gözlenebileceği söylenirken, ay ışığından etkilenmeden saatte 40 civarında meteorun görülebildiği bir meteor yağmuru tam bir gökyüzü şenliğine dönüşecek gibi görünüyor.

Gökbilimci Dr. Tony Phillips, Eta Aquarids meteor yağmurunu gözleyebilmek için en iyi zamanın sabahın çok erken saatleri olduğunu, güneş doğmadan yaklaşık bir saat kadar önce meteor yağmurunun yoğun bir şekilde gözlenebileceğini belirtiyor. Philips, Eta Aquarids'in Salı ve Çarşamba sabahı erken saatlerde aynı yoğunlukta gözlemlenebileceğini sözlerine ekliyor. Gökbilimci, güneye yakın olan yerlerin meteor yağmurunu gözlemlemede çok daha şanslı olduğunu, Avusturyalıların bu anlamda en keyifli gözlemlerden birisini deneyimleyeceklerini söylüyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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