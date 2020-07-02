Et yerine suya para ödemeyin Uzmanlar tavuk etinin pirinç gibi su çektiğini tavuk alırken su salıp salmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar tavuk etinin pirinç gibi su çektiğini tavuk alırken su salıp salmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. HasTavuk Beyaz Et Üretiminden Sorumlu Genel Müdürü Şahin Aydemir,"Tavuğu ocağa koyduğunuzda az su salması makbuldür. Bu üretimin kuru kesim yapıldığının bir göstergesidir" dedi.

Türkiye'de kuru kesim üretimi yapan HasTavuk, birçok ülkeye ihracat yapıyor. Şirket kuru kesim teknolojisi sebebiyle hem iç hem dış pazarda tercih ediliyor.

Yeni Tip Koronavirüs ile dünyada karmaşıklık devam ederken, hiç durmadan düzenli şekilde üretmeye, ihracata aksaksız ve kaliteyi bozmadan devam eden HasTavuk'un, sağlıklı üretimle temel gıda ihtiyacını karşılaması takdir topluyor.

"Dünyada başka örneği yok"

Dünyada ilk ve tek olan "Altın Buluş" ödüllü "AEROSCALDER (kuru üretim) teknolojisini kullanan firmada; bu teknoloji ile susuz üretim yapılıyor. Tavuk tüyleri yoğunlaştırılmış hava ile yolunuyor. Daha temiz, daha hijyen ve daha sağlıklı üretim gerçekleştiriliyor. Üstelik bu üretim şeklinde büyük miktarda enerji ve su tasarrufu sağlanıyor. Bunun da doğal kaynakların ve çevrenin kullanımında ve korunmasında oldukça yararlı olduğu ifade ediliyor. Kesim sonrası kasların sertleşmesini önleyen, etin daha yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlayan başka bir teknoloji olan Rapid Rigor da kullanılıyor. Tüm bunlar sayesinde sağlıklı, lezzetli, hijyenik üretimi yapılan ürünler, doğal renginde, doğal kokusunda ve doğal lezzetinde sunuluyor.

Yurtdışı alıcıların Türkiye'den tavuk eti ithalatı ile ilgili orta ve uzun vadede güven ilişkisi kurdukları HasTavuk'u, makine ve ekipman kapasitesi açısından son derece güçlü gördüklerini belirten Şahin Aydemir, "Yabancı partnerlerimiz bizi hem iç pazardaki talebi sağlam ve kaliteli şekilde karşılaması hem de ihracata odaklanabilmesi açısından önemli ve ideal bir tedarikçi olarak görmekteler" dedi.

"Et yerine suya para ödemeyin"

"HasTavuk'u farklılaştıran en büyük özellik kullandığı teknoloji ve bu teknolojinin ürüne kattığı değerdir" diyen Aydemir; "Tavuk eti pirinç gibi su çeker ve şişer. Pişirme sırasında etin tencerede bıraktığı sudan durumu net anlayabilirsiniz. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği az su salması. Bu tüketicinin suya değil, ete para ödediğinin göstergesi. Aynı zamanda ürünün lezzet ve dokusunun da daha iyi korunduğunun kanıtı. Ayrıca tavuğun kendisine ait sıvıların etin içerisinde korunmuş olması sebebiyle standart bir tavuk etinden daha zengin bir lezzet ve daha kaliteli protein tüketiciye sunulmaktadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA