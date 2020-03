Et ve süt sanayicilerinden mesaj: Ne etsiz ne de sütsüz kalırız Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

