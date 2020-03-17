Et ve süt sanayicilerinden mesaj: Ne etsiz ne de sütsüz kalırız
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.
17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com