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Haberler ›› Ekonomi ›› Et ve süt sanayicilerinden mesaj: Ne etsiz ne de sütsüz kalırız - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

Et ve süt sanayicilerinden mesaj: Ne etsiz ne de sütsüz kalırız

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Et ve süt sanayicilerinden mesaj: Ne etsiz ne de sütsüz kalırız

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Dunya.com

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