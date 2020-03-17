SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Et ve süt sanayicilerinden Kovid-19 mesajı - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

Et ve süt sanayicilerinden Kovid-19 mesajı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

17.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:48
Et ve süt sanayicilerinden Kovid-19 mesajı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki et ve süt sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) badiresini atlatacak ve ülkeyi doyuracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

Tezel, AA muhabirine, et ve süt sektörünün Kovid-19 salgınının etkilerine karşı yürüttüğü hazırlıklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

SETBİR çatısı altında faaliyet gösteren üreticilerin uluslararası ve Türkiye'deki hijyen mevzuatına göre üretim yaptığını belirten Tezel, vatandaşların da ürün alırken bu kurallara uyan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işaret edilen üreticileri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Tezel, Türkiye gıda sanayisinin her dönemde hijyen konusunda sert önlemlerle üretim yaptığına işaret ederek, "Üretimin her aşamasında gerekli analizleri yapıyoruz. Bu, gıda üretiminde birincil önceliğimizdir. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler, zaten gıda üretim sürecinde uyguladığımız hijyen koşullarıydı. Vatandaşlarımızın da yasal mevzuata göre üretim yapan markaların önemini anlamış olmasını bekliyoruz." dedi.

"Bağışıklık için protein önem taşıyor"

Bu hastalığa karşı immün sisteminin korunması gerektiğine dikkati çeken Tezel, bağışıklık sistemin güçlendirilmesinde de hayvansal proteinlerle beslenmenin önemli olduğunu bildirdi. Tezel, vatandaşlara sağlıklı koşullarda üretilmiş ambalajlı gıdaları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sektörün iki önemli yetkinliğinin olduğunu vurgulayan Tezel, şunları kaydetti:

"Halkımız şuna emin olsun ki hem teknolojik hem de kapasite olarak bu sektör ülkemizi doyurmanın çok ötesinde bir kapasiteye sahip. Bugünkü hayvan varlığımızla bu stoklara sahibiz. Türkiye'deki süt hayvancılığımızdan doğan erkek yavrularla bu badireyi atlatırız, vatandaşlarımız da ne etsiz ne sütsüz ne de yoğurtsuz kalır. Halkımız emin olsun ki sütümüz de var, etimiz de."

Vatandaşın makarna alırken sütünü de etini de alarak dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini ifade eden Tezel, bu dönemde ortaya çıkan bilgi kirliliğine karşı da dikkatli olunmasının önemini dile getirdi. Tezel, Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Bilim Kurulunun aldığı kararlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Ekonomi
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Ekonomi
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Ekonomi
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Ekonomi
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Ekonomi
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sinan Akçıl Rita Wilson Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Et ve süt sanayicilerinden Kovid-19 mesajı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:51:47. #1.14#