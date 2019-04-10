Et ve Süt Kurumundan Et Satış Duyurusu

Et ve Süt Kurumunca yarından itibaren Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyesi yemek şirketleri ve şarküteri üretimi yapan kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti satışı yapılacağı bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Türkiye genelindeki YESİDEF üyesi yemek şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında (şarküteri üretimi yapan) fiilen faaliyet gösteren firmalara yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi.

Duyuruda, "Dondurulmuş Çeyrek Karkas Sığır Eti Satış Usul ve Esasları" da yer aldı.

Kaynak: AA