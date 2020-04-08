Et ve Süt Kurumu'ndan etlerin çürümeye terkedildiği iddiasına karşı açıklama Et ve Süt Kurumu'ndan, depolardaki etlerin bekletildiği ve çürümeye terk edildiği yönünde ortaya atılan iddialara karşı yapılan açıklamada, "Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve Kurumumuza yapılan çirkin bir...

Et ve Süt Kurumu'ndan, depolardaki etlerin bekletildiği ve çürümeye terk edildiği yönünde ortaya atılan iddialara karşı yapılan açıklamada, "Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve Kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır" denildi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), depolarındaki etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve Kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır" denildi.

Kurumun, üreticileri korumak amacıyla hayvanlarını satın almakta, depolamakta ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda et fiyatlarını regüle etmek için stoğunda bulundurduğu etleri, ihtiyaç olduğu dönemlerde iç piyasada satışa sunduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Depolarımızdaki etlerin tamamı yerli üreticilerden alınan hayvanların etleri olup ithal et stoğumuz bulunmamaktadır.

ESK 10 Şubat 2020 tarihinde piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karkas et satışını başlatmıştır ve sektörün ürünlerimize olan talepleri her geçen gün artmaktadır. Korona virüs salgınının alışveriş kültürüne etkilerini de göz önünde bulunduran Kurumumuz, kıyma ve kuşbaşı konserve veya dondurulmuş şekilde raf ömrü uzun, kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin dört bir yanında tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Et ve Süt Kurumu sadece tüketicilerimizin değil aynı zamanda MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun da et ihtiyacını yıllardan beri karşılamaktadır.

Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak Ülkemize 68 yıldır güvenle hizmet eden Et ve Süt Kurumu içinde bulunduğumuz bu zor günlerin sağlıkla ve gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçirilmesi hususunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Devlet kurumlarının günlük siyasete alet edilerek yıpratılması hususunu kamuoyunun takdirine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA