Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yağsız Süt Tozu Satış Duyurusu 03 Kasım 2021
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yağsız Süt Tozu Satış Duyurusu 03 Kasım 2021 Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen yağsız süt tozu satışı ON-LINE satış yöntemi ile yapılacaktır.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yağsız Süt Tozu Satış Duyurusu 03 Kasım 2021 Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen yağsız süt tozu satışı ON-LINE satış yöntemi ile yapılacaktır. 18. 11. 2021 TARİHLİ ESK İHRAÇ KOŞULLU YAĞSIZ SÜT TOZU İHALESİ
KISIM
KOMBİNA
YAĞSIZ SÜT TOZUNUN BULUNDUĞU DEPO
MİKTARIN DAĞILIMI (Kg)
TOPLAM MİKTAR (Kg)
1
SİNCAN
KONYA/KARAMAN/AKSARAY
UĞURAY
153. 625
153. 625
2
ENKA
27. 425
27. 425
3
AKOVA
15. 000
15. 000
4
MİLKMAN
76. 700
76. 700
5
DENİZLİ
ÇİVRİL/DENİZLİ
SÜTOFİS
234. 600
234. 600
6
MİLAY
139. 175
139. 175
TOPLAM
646. 525
VERİLMESİ GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI TABLOSU
KISIM
MİKTAR (KG)
YATIRILACAK TEMİNAT TUTARI (TL)
1
153. 625
108. 996
2
27. 425
19. 458
3
15. 000
10. 642
4
76. 700
54. 418
5
234. 600
166. 448
6
139. 175
98. 744
TOPLAM
646. 525
458. 706
Başvurular, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde 11. 11. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar sutihale@esk. gov. tr adresine yapılacaktır. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ "nde istenen gerekli belgeler başvuru sahipleri tarafından 16. 11. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar hem on-line olarak sisteme yüklenecek hem de geçici teminat mektupları veya nakit yatırılan tutar makbuzları ile beraber "İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/ANKARA" adresindeki "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü"'ne gönderilecektir. Teklif verme işlemi 18. 11. 2021 tarihinde saat 10. 00'da başlayacak olup, her kısım için yaklaşık 10 dakika süre verilecektir. Süre bitimine yakın verilen her teklif için 3 dakika ek süre verilir. Satışlar "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ " çerçevesinde on-line olarak gerçekleştirilecektir. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ, Ürün Spesifikasyonu, geçici teminat mektubu örneği, kati teminat mektubu örneği, süt tozu satış sözleşmesi örneği ve on-line satış kullanım kılavuzu Kurumumuzun web sitesinde yayınlanacaktır. Yağsız süt tozu satışlarında yurt dışına ihraç şartı aranmaktadır.
E İHALE KULLANIM KILAVUZU
GECICI TEMINAT MEKTUBU ÖRNEGI 2021
KATİ TEMİNAT ÖRNEĞİ 2021
YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ SÖZLEŞMESİ
YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ
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