Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yağsız Süt Tozu Satış Duyurusu 03 Kasım 2021 Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen yağsız süt tozu satışı ON-LINE satış yöntemi ile yapılacaktır. 18. 11. 2021 TARİHLİ ESK İHRAÇ KOŞULLU YAĞSIZ SÜT TOZU İHALESİ

KISIM

KOMBİNA

YAĞSIZ SÜT TOZUNUN BULUNDUĞU DEPO

MİKTARIN DAĞILIMI (Kg)

TOPLAM MİKTAR (Kg)

1

SİNCAN

KONYA/KARAMAN/AKSARAY

UĞURAY

153. 625

153. 625

2

ENKA

27. 425

27. 425

3

AKOVA

15. 000

15. 000

4

MİLKMAN

76. 700

76. 700

5

DENİZLİ

ÇİVRİL/DENİZLİ

SÜTOFİS

234. 600

234. 600

6

MİLAY

139. 175

139. 175

TOPLAM

646. 525

VERİLMESİ GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI TABLOSU

KISIM

MİKTAR (KG)

YATIRILACAK TEMİNAT TUTARI (TL)

1

153. 625

108. 996

2

27. 425

19. 458

3

15. 000

10. 642

4

76. 700

54. 418

5

234. 600

166. 448

6

139. 175

98. 744

TOPLAM

646. 525

458. 706

Başvurular, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde 11. 11. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar sutihale@esk. gov. tr adresine yapılacaktır. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ "nde istenen gerekli belgeler başvuru sahipleri tarafından 16. 11. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar hem on-line olarak sisteme yüklenecek hem de geçici teminat mektupları veya nakit yatırılan tutar makbuzları ile beraber "İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/ANKARA" adresindeki "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü"'ne gönderilecektir. Teklif verme işlemi 18. 11. 2021 tarihinde saat 10. 00'da başlayacak olup, her kısım için yaklaşık 10 dakika süre verilecektir. Süre bitimine yakın verilen her teklif için 3 dakika ek süre verilir. Satışlar "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ " çerçevesinde on-line olarak gerçekleştirilecektir. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ, Ürün Spesifikasyonu, geçici teminat mektubu örneği, kati teminat mektubu örneği, süt tozu satış sözleşmesi örneği ve on-line satış kullanım kılavuzu Kurumumuzun web sitesinde yayınlanacaktır. Yağsız süt tozu satışlarında yurt dışına ihraç şartı aranmaktadır.

E İHALE KULLANIM KILAVUZU

GECICI TEMINAT MEKTUBU ÖRNEGI 2021

KATİ TEMİNAT ÖRNEĞİ 2021

YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPEKTLER

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet