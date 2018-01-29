Et üretimi süngerleme ile artacak

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan sektöründe uygulanan senkronizasyon programı ile işletmelerin kuzu sayısı artarak gelir kaynakları düzenli hale geliyor.

Yapılan süngerleme yöntemi et üretimini arttırarak üreticinin düzenli hayvancılık yapmasını ve gelirinin yükselmesini sağlıyor. Veteriner Hekim Şeref Aslan, "Bu işletmemizde hayvanların kızgınlığa gelmesi için senkronizasyon yapıyoruz. Ülkemizin şu anda bulunduğu et sıkıntısı ortada, üreticilerimiz ile birlikte süngerleme yöntemiyle yılda ikiz kez ve düzenli yavru almak için bu programı uyguluyoruz. Bu sayede işletmelerde kar oranı yükseldiği gibi et verimi ve yavru sayısı da artıyor" diye konuştu.

Aslan, "Senkronizasyon süngerleme yöntemini üreticilere tavsiye ediyoruz. Fiyatların bu kadar yükseldiği günümüzde bütün üreticilerin ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve et açığının kapanmasına katkı sağlamaları adına bu yöntemi uygulamalarını istiyoruz" diye konuştu.