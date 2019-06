Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) İcra Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, Türkiye'nin su ihtiyacı ve su tüketimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazancıgil, sebze, meyve ve et gibi ürünlerin üretimi sırasında harcanan su miktarının fazlalığına da dikkat çekti ve "Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, 1 kilo et üretmek için 5 bin ila 20 bin litre, 1 kilo buğdayın ekmek olarak soframıza gelmesi için bin 500 litreden fazla su gerekir" dedi. Kazancıgil dünyada 700 milyon insanın su kıtlığı çektiğine de vurgu yaparak İstanbul gibi büyük metropollerde de bu sorunun artacağını ifade etti.

Ankara'da, ASÜD tarafından hazırlanan, 'Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar Projesi'nin tanıtımı düzenlendi. Toplantıya, ASÜD İca Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil ve ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Kazancıgil, hükümetin çiftçiye yönelik ortaya koyduğu ekonomik politikalar ve tedbirler ile çiftçinin üretmiş olduğu süt miktarının yılda 20 milyon tonu aştığını söyledi. Kazancıgil, "Dünya ile rekabet gücümüzün artması ve gelecek nesilleri sağlıklı besleyebilmemiz için burada almamız gereken en önemli tedbir, üretmiş olduğumuz çiğ süt kalitesini artırmak ve tamamının kayıt altına alınarak kişi başı tüketimi Avrupa'daki ortalama olan 300 litre seviyesine çıkarmaktır. İhracatımızı artırmak adına dünyanın birçok noktasında ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Körfez ülkeleri gibi yakın pazarlarda ve Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore gibi büyük pazarlarda hükümetimizin ihracata vereceği desteklerle bizlerin yanında olması en büyük arzumuzdur" dedi.

'SU FAKİRİ ÜLKE TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Kazancıgil, dünyada 700 milyon insanın su kıtlığı çektiğine dikkat çekerek, "Bilimsel çalışmalar önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu durumun aralarında İstanbul gibi büyük metropoller başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde, milyarlarca insanı etkileyecek bir boyuta ulaşabileceğini gösteriyor. Türkiye, sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir. Artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle, 'su stresi yaşayan' bir ülke kabul edilen Türkiye, Akdeniz havzasının iklim değişiminden ciddi etkilenen bölgelerden biri olması nedeni ile 'su fakiri' bir ülkeye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

'SUYUN YÜZDE 70'İ TARIMDA KULLANILIYOR'

Kazancıgil, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının bin 519 metreküp olduğunu söyleyerek, TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngördüklerini kaydetti. Bu durumda, kişi başına düşen su miktarının yılda bin 120 metreküp olmasının beklendiğini kaydeden Kazancıgil, şöyle konuştu: "Nehirler ve yeraltı su kaynaklarından elde edilen tatlı suyun yüzde 70'i tarımsal sulamalarda, yaklaşık yüzde 10'u kişisel ihtiyaçlar için evlerde, kalan yüzde 20'si ise sanayide kullanılmaktadır. Kullanılabilir suyun dengeli dağıldığını ise söylemek çok zordur. Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, 1 kilo et üretmek için 5 bin ila 20 bin litre, 1 kilo buğdayın ekmek olarak soframıza gelmesi için bin 500 litreden fazla su gerekir. Bu rakam 1 kilo peynir için 378 litre, 250 milim süt içinse 255 litre olarak hesaplanmaktadır. Suyun geleceğimiz için en değerli varlıklarımızdan biri olduğunu bilmek yetmiyor, artık onun giderek tükenen, sınırlı bir kaynak olduğunu da içselleştirmemiz gerekiyor."

