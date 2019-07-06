Et kombinasında çalıştırılacak işçiler kura ile belirlendi

Van'da Et ve Süt Kurumu Müdürlüğünce, yapımı devam eden et kombinasında çalıştırılacak personeller kura ile belirlendi.

İŞKUR üzerinden şoför, kasap ve elektrik işlerinde çalıştırılmak üzere alımı yapılacak 14 personel için 629 kişi başvuruda bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış'ın gözetiminde kura çekimi yapıldı.

Kurada, 4 şoför alımı için 12 asil ve 12 yedek, bir elektrikçi için 4 asil ve 4 yedek ile 10 kasap için 40 asil ve 40 yedek liste belirlendi.

Tortamış, yaptığı açıklamada, tır, çekici şoförleri, kasap ve elektrik işlerinde çalışmak için müracaat edenlerin arasından kura çektiklerini söyledi.

Tortamış, "Kurayı hereksin gözünün önünde yaptık. Kimsenin bir itirazı olmadığı gibi herkes olgunlukla karşıladı. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA