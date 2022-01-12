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Et işleme tesisinin bahçesine uçtu

Et işleme tesisinin bahçesine uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık on beş metre yükseklikten yere çakılırken, kadın araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık on beş metre yükseklikten yere çakılırken, kadın araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Olay sabah saatlerinde Kirazlı yolu üzerinde mezbaha olarak bilinen yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ADE 146 plakalı araç sürücüsü Funda A. (42) Göcek Kavağı Yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten et işleme tesisinin bahçesine uçtu. Olayı gören tesis çalışanları kısa süreli şaşkınlık yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Funda A. kazada yaralanmadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil sürücüsünün araçtan kendi çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Et işleme tesisinin bahçesine uçtu

Et işleme tesisinin bahçesine uçtu

Et işleme tesisinin bahçesine uçtu

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