Et Fiyatlarının Artması Üreticiyi Sevindirdi

İthal etin Türkiye'ye girmesi sonucu zarar eden hayvan üreticileri, fiyatların eski seviyelere gelmesinden memnun.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli yerleşim birimlerinden birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvan kesim fiyatlarının normale dönmesi üreticilerin yüzünü güldürdü. Yenişehir'de hayvan üreticiliği ve kasaplık yapan Selçuk İşsever, "2,5 ay önce ithal etin Türkiye'ye girmesi ile kusum etinin kesim fiyatı 30 ila 32 lira arasına kadar düşmüştü. Şu anda ithal etin girmeyişi ile kuzu kesim fiyatları 37-38 lira arasında değişiyor. Üretici memnun, para kazanıyor. Tezgahta kemikli kuzu eti 45, kemiksiz kuzu eti 65 liradan satılıyor" diye konuştu.

İthal edin piyasaya girmesi ile büyük baş hayvan kesim fiyatlarının da 23 liraya kadar düştüğünü belirten İşsever, "Büyük baş hayvan bugün itibarı ile 26-26,5 lira arasından kesiliyor. Fiyatlar oturdu. Dana kıyma 40 lira, kuş başı 42 liradan satılıyor" dedi. - BURSA