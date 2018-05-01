Et Çalan "Maskeli Hırsızlar" Güvenlik Kamerasında
Gaziantep'in Nizip ilçesinde maskeli 5 zanlının kasaptan et çalması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde maskeli 5 zanlının kasaptan et çalması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, gece Tahtani Mahallesi'ndeki kasabın camlarının kırıldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı maske takan 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Olayda sahte plakalı kamyonet kullandıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İş yeri çalışanı Osman Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızlığı komşularının haber vermesiyle öğrendiklerini belirterek, faillerin cezalandırılmasını istedi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kasabın önüne gelen kamyonetten inen şüphelinin etlerin olduğu dolabın camını parke taşıyla kırması, asılı et parçasını yanındakilerin yardımıyla araca yüklemesi ve mahalle sakinlerinin hırsızlığı fark ettiklerini anlayıp panikle kaçmaları yer alıyor.