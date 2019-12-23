EŞYODER'den 'Sarıkamış Şehitlerini' anma

23.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:24

Eskişehirli Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)'ne üye şairler, 'Sarıkamış Şehitleri' için kendi yazdıkları şiirleri okudular ve ozanlarda kendi besteledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler.



Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için; Odunpazarı Kent Konseyi binasında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu, dualar edildi. Sunuculuğunu Mevlüt Özden'in yaptığı etkinlikte; duygu yüklü türküler ve şiirler, şehitlerin ruhuna yad edildi. Türküler sazlar eşliğinde söylenirken ve şiirler okunurken duygulu anlar yaşandı.



EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, Sarıkamış Şehitlerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Şehitleri anmak için; Odunpazarı Kent Konseyi binasında etkinlik düzenledik. Ozanlarımız Hasan Bakırcı ve Behçet Sönmez şehitlerimiz için kendi derledikleri türküleri sazlar eşliğinde söylerken, derneğimize üye arkadaşlarımız gözyaşlarını tutamadılar. 25 şair arkadaşımız, şehitlerimiz için yazdıkları kendi şiirlerini okurken çok duygu yüklü anlar yaşadılar. Allahüekber Dağları'nda Enver Paşa komutasındaki Türk askerlerin ağır kış koşullarında yenik düşerek şehit olmalarının 105. yıl dönümünde, şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Karlarla kaplı Allahuekber Dağları'na yaya olarak tırmanan ordunun on binlerce şehit vermesi bu büyük felaketi getirdi. Şehitlerimizin ruhunu burada yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA