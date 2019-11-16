Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada
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Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada

Eşyalarla tehlikeli yolculuk kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ev eşyalarını taşıyan bir ailenin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

16.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:34
Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada

Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada

- 'in ilçesinde ev eşyalarını taşıyan bir ailenin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Gaziantep- Nizip karayolunda seyreden kamyonetteki ailenin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Ev eşyalarının bulunduğu kamyonette yolculuk yapan aile, tehlikeye aldırış etmedi. Ev eşyalarıyla dolu kamyonetin kasasının köşesinde yolculuk yapan aile, kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı. Eşyalarla birlikte yolculuk eden 5'i çocuk 10 kişinin seyahati yürekleri ağza getirdi. Kamyonet seyir halindeyken kasanın kenarına oturup ayaklarını sallayarak seyahat etmesi de korkuttu. Gaziantep'e doğru ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada
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