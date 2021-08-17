EŞYALARI YENİLEYEREK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE ULAŞTIRIYORUZ.

BAŞKAN DEMİRTAŞ, HAYIRSEVERLERİMİZİN BİZLERE ULAŞTIRDIĞI EŞYALARI YENİLEYEREK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE ULAŞTIRIYORUZ.

BAŞKAN DEMİRTAŞ, HAYIRSEVERLERİMİZİN BİZLERE ULAŞTIRDIĞI EŞYALARI YENİLEYEREK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE ULAŞTIRIYORUZ.

Alan el ile veren eli buluşturan İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerin bağışladığı ihtiyaç fazlası eşyaları yenileme atölyesinde yenileyerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Yardımsever vatandaşlara seslenen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizim yaptığımız yardımlar kadar vatandaşlarımızın bizlere ulaştıracağı bağışlar da büyük önem arz ediyor. " dedi.

İlkadım ilçesinde sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı geleneğini sürdüren İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi Hayır Çarşısı'na vatandaşlar tarafından bağışlanan yardımları bünyesinde bulunan yenileme atölyesinde yenileyerek ihtiyaç sahibi ailelere yaşam umudu oluyor. İlçede dayanışmanın da en büyük örneği sergileyen ekipler Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileye kanepe, halı, koltuk takımı, çekyattan oluşan dış görünüşü ile tamamen yenilen eşyaları verdi.

"Hayır çarşımızla herkese ulaşalım"

Kadın Koordinasyon Merkezinde bulunan Hayır Çarşısı'nın İlkadım'da binlerce yüreğe dokunduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş" Hayır Çarşımız olarak yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kadın Koordinasyon Merkezimiz komisyonumuzda görevli gönüllülerimiz, kapı kapı dolaşıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyen gönüllülerimizin belirlediği ihtiyaç sahibi hanelerin, içerisinde bulunan tüm sorunları el ele vererek çözüyoruz. Kıyafetten gıdaya, eşyadan eğitime birçok alanda destekler veriyoruz. Bunları yaparken de en büyük güvencemiz bağışçılarımız. Bağışçılarımızın bize güvenerek getirdiklerini biz de ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyoruz. Buradan seslenmek istiyorum, gelin Hayır Çarşımız aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza birlikte ulaşalım" dedi.

İlkadım Belediyesi Hayır Çarşısı'na bağış yapmak isteyen vatandaşlar, 444 55 01 numaralı İletişim Merkezi'nden veya 0505 178 55 01 Whatsapp Hattımızdan Hayır Çarşısı'na ihtiyaç fazlası eşyaları bağışlayabilirler.

Kaynak: Habermetre