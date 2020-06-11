Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi

Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Uğur K. (39), eşyaları pencereden sokağa atıp, kendisini de eve kilitledi.

Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi
11.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:07

Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi

 

ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Uğur K. (39), eşyaları pencereden sokağa atıp, kendisini de eve kilitledi. Polislere "Gidin kapımın önünden. Burası boşalacak, boşaltın, dağılın" diye seslenen Uğur K., koçbaşıyla daire kapısını kırıp, içeri giren ekiplerce etkisiz hale getirildi.Olay, saat 08.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanının 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Uğur K., evdeki televizyon, telefon, tavla, kova ve avizeleri sokağa attı. Durumu fark eden komşular ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kilitleyen Uğur K.'yi ikna etmeye çalıştı.DİYAFONDAN POLİSLERE BAĞIRDIPolislere tehditler savuran Uğur K., arkadaşları olduğunu söylediği Hakan ve Kadir adlı kişilerin gelmesini istedi. Polis ekipleri, arkadaşlarını getireceklerini söylemesine rağmen Uğur K.'yi ikna edemedi. Uğur K., evin diyafonundan bağırarak, polislerin uzaklaşmasını istedi. Uğur K., ardından pencereden kapı önünde bulunan polislere "Gidin kapımın önünden. Burası boşalacak, boşaltın, dağılın" diye seslendikten sonra tekrar içeri girdi.ÖZEL HAREKAT KOÇBAŞIYLA İÇERİ GİRDİPolis ekipleri Uğur K.'yi ikna edemeyince özel harekat polisleri, olay yerine çağrıldı. Bina önünde hazırlıklarını tamamlayan polisler, kalkanları, uzun namlulu silahlar ve koçbaşıyla tam teçhizat binaya girdi. Özel harekat polisleri, kapı önünde Uğur K.'yi ikna etmeye çalışırken, kapıyı açmasını istedi. Uğur K., annesiyle görüşmek istediğini söylerken, özel harekat polisleri de telefonla aradıklarını belirtip, kapıyı açarak konuşmasını istedi. Buna rağmen Uğur K., kapıyı açmayınca özel harekat polisleri, koçbaşıyla kırıp içeri girdi.

2,5 saatin sonunda etkisiz hale getirilen Uğur K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Leyla Güven Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Gülben Ergen Kenan Doğulu
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:08:39. #1.14#
title