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Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için başlatılan arama çalışmalarında ekipler henüz bir bulguya rastlamadı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için başlatılan arama çalışmalarında ekipler henüz bir bulguya rastlamadı.

Kendisinden 9 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipler arama çalışmalarını 6'ncı günde de dere içerisinde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kayıp olan şahsı didik didik arıyor. Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde yapılan aramalarda bir netice alamayan ekipler, çalışmalarını Söğütlü ilçesi mevkiinden geçen Çark Deresi'nde devam ettirdi. Sabahın erken saatlerinde aramalara başlayan ekipler, henüz bir bulguya rastlayamazken aramalara yarın kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.

(Orkun Kaya/İHA)

Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bayram Öztürk, Sakarya, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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