Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal O. (61), 6'ncı kattaki dairesinin penceresi ve balkonundan eline geçen eşyaları aşağı fırlattı.

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal O. (61), 6'ncı kattaki dairesinin penceresi ve balkonundan eline geçen eşyaları aşağı fırlattı. Tüm çabalara karşın eylemine son vermeyen Ünal O., itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla polisler tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 7 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 6'ncı kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., evdeki eşyaları pencereden ve balkondan atmaya başladı. Daha önce de evdeki masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O., bu kez de halı, plastik sandalye, sürahi, kitap gibi eşyayı atınca, komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede adrese gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şarkı söyledi, ardından Azerbaycan bayrağını sallayarak etrafa küfürler etti ve içeriye girdi. Defalarca balkona çıkıp aşağıya eşya atan Ünal O., tüm çabalara rağmen eylemine son vermedi, polise kapıyı açmadı. Saatlerce kapıda bekleyen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, gerekli izinler alındıktan sonra kapıyı zorla açmaya karar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kısa çalışmanın ardından çelik kapı açılarak içeri girildi.SALDIRGAN DAVRANIŞLAR GÖSTERDİOdaları arayan ekipler, Ünal O.'nun kendisini banyoya kilitlediğini gördü. Kendisine zarar vermesinden endişe eden ekipler, aynı yöntemle bu kapıyı da açtı. Saldırgan davranışlarda bulunan Ünal O., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Ancak, ekiplerin elinden kurtulan Ünal O., dış kapıda bekleyenlere saldırmak isteyince zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Elleri kelepçelenerek, 6'ncı kattan sedye ile ambulansa taşınan Ünal O., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın şokunu yaşayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'nun ailesinin kendisi ile ilgilenmesine rağmen psikolojik sorunlarından dolayı baş edemediklerini öne sürdü.


Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Halit Ergenç Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:32:25. #1.16#

title