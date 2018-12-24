Eşya Yüklü Kamyonetin Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Bursa-Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Alınan bilgiler göre, bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa'dan inegöl'e getirdiği sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İHA