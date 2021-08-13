EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU
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EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki ev eşyası yüklü kamyonet alev alarak küle döndü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki ev eşyası yüklü kamyonet alev alarak küle döndü.

Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde M.E.A. yönetimindeki eşya yüklü kamyonet aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Trafik ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası kamyonet, tamamen kullanılamaz hale geldi.

EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU
EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU
EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU
EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU
EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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