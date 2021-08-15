Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
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Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi

Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Bolu geçişinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Aşağıkuldan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a ev eşyası taşıyan S.U. yönetimindeki 66 FC 475 plakalı Isuzu marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi
Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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