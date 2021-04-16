"Eşya taşıyorum" diyen de, markete giden de cezayı yedi
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"Eşya taşıyorum" diyen de, markete giden de cezayı yedi

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

"Eşya taşıyorum" diyen de, markete giden de cezayı yedi Kısıtlama denetiminde yakalananları bahaneleri de kurtarmadı Düzce'de "Ev eşyası taşıyoruz", "Markete gidiyorum" diyerek korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası kesildi.

"Eşya taşıyorum" diyen de, markete giden de cezayı yedi

Kısıtlama denetiminde yakalananları bahaneleri de kurtarmadı

DÜZCE - Düzce'de "Ev eşyası taşıyoruz", "Markete gidiyorum" diyerek korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası kesildi.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce'de vaka sayılarında yüzde 150 oranındaki artışın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde muhtelif noktalarda denetimler devam ediyor. Şehrin önemli geçiş güzergahlarında onlarca polis ve bekçiler tarafından kısıtlama denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edilirken, izinli olmayanlara da cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı üzerinde Gece Kartalları'nın gerçekleştirdiği uygulama esnasında kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi ev eşyası taşıdıklarını belirtti. Sokağa çıkma izinleri olmadığı tespit edilen 3 kişiye Düzce il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca güzergah üzerinde yapılan kontrollerde evinin yakınındaki marketin kapalı olduğunu benzin istasyonuna giderek market alışverişi yapmak istediğini belirten 2 kişide cezadan kurtulamadı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan kontrollerde kısıtlama kurallarına uymadıkları tespit edilen 9 kişiye toplamda 31 bin 221 lira para cezası uygulandı.

'Eşya taşıyorum' diyen de, markete giden de cezayı yedi
'Eşya taşıyorum' diyen de, markete giden de cezayı yedi
'Eşya taşıyorum' diyen de, markete giden de cezayı yedi
'Eşya taşıyorum' diyen de, markete giden de cezayı yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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