Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme

20.10.2020 08:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 08:50
Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme

Daha önce gümrük beyannamesi tescil edilmesine karşın, ekinde "menşe şahadetnamesi" bulunmayan ve bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmediği belirlenen eşyalar için, çıkış yerini belgeleyen uygun bir menşe şahadetnamesi 6 ay içinde gümrük idaresine ibraz edilebilecek.

Daha önce gümrük beyannamesi tescil edilmesine karşın, ekinde "menşe şahadetnamesi" bulunmayan ve bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmediği belirlenen eşyalar için, çıkış yerini belgeleyen uygun bir menşe şahadetnamesi 6 ay içinde gümrük idaresine ibraz edilebilecek.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, daha önce gümrük beyannamesi tescil edilen ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği belirlenen eşyanın menşeini belgeleyen uygun bir şahadetnamenin, 6 ay içinde gümrük idaresine ibrazına imkan sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Derviş Zaim İbrahim Selim
Spor Samatta Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Fransa Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 08:53:15. #1.15#
title